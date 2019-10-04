taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6926
Euro
6.2488
Altın
1508.57
Borsa
102784.33
Gram Altın
276.072
Bitcoin
46485.33

Maduro: BM’den insani yardım gelmedi

Birleşmiş Milletlerin "köşkler, kaleler" vadettiğini belirten Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine herhangi bir BM insani yardımının gelmediğini söyledi.

AA | 04.10.2019 - 07:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkesine vadettiği insani yardımı göndermediğini belirtti.

Venezuela basınındaki haberlere göre Maduro, hükümetin göz hastalıkları ve bu daldaki eğitim alanında yeni uygulayacağı eylem planında BM’ye ve ülkesine yaptırım uygulayan ABD'ye eleştirilerde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin "köşkler, kaleler" vadettiğini belirten Maduro, ülkesine herhangi bir BM insani yardımının gelmediğini kaydetti.

UNICEF'E TEŞEKKÜR ETTİ

Maduro, çeşitli yardımlar ve iş birlikleri aldıkları Dünya Sağlık Örgütü, Panamerikan Sağlık Birliği ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) ise teşekkür etti.

ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı yaptırımlara da değinen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Venezuela’nın yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlara maruz kaldığının altını çizdi.

Maduro bu yaptırımlara rağmen sağlık alanında son teknoloji ürünlere yatırım yapmaktan vazgeçmediklerini kaydetti.

Mahallelere 1000 yeni sağlık ocağı yapılması için 100 milyon dolar ayırdıklarını belirten Maduro, ayrıca diyaliz üniteleri satın alınması amacıyla 168 milyon 275 bin avroluk bir kaynağı onayladıklarını aktardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

20
Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

84
Irak'a mandalina ihracatı da durdu

Irak'a mandalina ihracatı da durdu

25
S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

23
Trabzonspor 1 puana razı oldu

Trabzonspor 1 puana razı oldu

43
Las Vegas saldırısı kurbanlarına tazminat kararı

Las Vegas saldırısı kurbanlarına tazminat kararı

8
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir