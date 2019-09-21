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Maduro: Muhalefet yaptırımlar konusunda sözünü tutmadı

Venezuela lideri, ABD'nin yaptırımlarının kaldırılması için bu ülke ile konuşma sözü verdiklerini fakat sözlerini tutmadıklarını duyurdu

AA | 21.09.2019 - 05:44..
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Maduro: Muhalefet yaptırımlar konusunda sözünü tutmadı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflerin sona eren görüşmelerde verdikleri, yaptırımların kaldırılması için ABD ile konuşma sözünü tutmadıklarını belirtti.

Maduro devlet televizyonu VTV'de yaptığı konuşmada başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesince desteklenen muhalefetle sona eren ve diğer muhaliflerle yeni başlayan müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SÖZLER TUTULMADI

AN içinden ve dışından diğer muhalif partilerle diyalog kurduklarını hatırlatan Maduro, Guaido öncülüğündeki muhalefetin Barbados'taki görüşmelerde ABD'nin ülkelerine uyguladığı yaptırımları kaldırması için Washington yönetimiyle konuşma sözü verdiklerini fakat bu sözlerini yerine getirmediklerini vurguladı.

Venezuela'daki siyasi tutukluların serbest bırakılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğüne değinen Maduro, bu konunun çözümünün de ülkedeki "Hakikat, Adalet ve Barış Komisyonu" ile Kurucu Meclis (ANC) kanallarıyla aranacağını anlattı.

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