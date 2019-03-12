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Maduro: Sorumlusu ABD

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, son zamanlarda yaşanan elektrik kesintisinin arkasında ABD hükümetinin olduğunu belirtti.

AA | 12.03.2019 - 16:11..
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, geçen perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve hala birçok yerde devam eden elektrik kesintisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Maduro"Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'ne yönelik yeni bir sabotaj hazırlığı yapan iki kişiyi yakaladık." dedi.

HESAP SORUN

Sabotaj girişiminin, Guri ismiyle bilinen Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nin iletişim sistemine yönelik olduğunu belirten Maduro, "Adaletten, halkımıza yaptıkları bu devasa zarar nedeniyle bunların beyin takımlarından hesap sormalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Maduro: Sorumlusu ABD

Maduro: Sorumlusu ABD VİDEO

ABD'NİN GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Maduro, sabotajın sorumlularının Venezuela halkının yaşam hakkını, barış hakkını, huzurunu hedeflediğini vurguladı. "ABD'nin emperyalist hükümetinin, Venezuela'ya yönelik tüm girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı." diyen Maduro, ülkesinin geçen haftadan bu yana maruz kaldığı saldırının altında "savaş stratejisi" olduğunu iddia ederek, sabotajlardan ABD hükümetini sorumlu tuttu.

Başkan Maduro, ABD hükümetinin, bu saldırı ile Venezuela halkını çıldırtabileceğini ve halkı teslim olmaya zorlayacağını sandığı değerlendirmesinde bulunarak, "Ancak Venezuela halkı, en derin vatanseverlik duygusuyla bu tarz saldırılara direnmeye devam edecektir." ifadesini kullandı. Venezuela'nın ulusal birliğini ayakta tutmak için bütün Venezuelalıları birlik olmaya çağıran Maduro, hep birlikte güçlenerek, büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Maduro: Sorumlusu ABD

VENEZUELA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali'nde, perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı. Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürmüş ve bu durum nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

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