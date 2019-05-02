Maduro'dan yıkılmadım duruşu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından uzun bir dönemdir desteklenen darbe girişiminde yıkılmadığını göstermek için askerlerine liderlik ederek, yürüyüş gerçekleştirdi.

Venezuele halkının Maduro'nun yanında yer almasıyla da Guaido tarafından desteklenen darbe girişimi başarısız olmuştu.

MADURO: DARBEYE SİLAHLAR TÜFEKLER DEĞİL SADECE HALK KARŞI KOYABİLİR

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela halkının vatanı için canını feda edebileceğini belirterek, "Sağın komplolarından birini bozguna uğrattık. Bir elçilikten diğerine kaçıyorlar. Adalet onları arıyor, er ya da geç, hainliklerinin ve işledikleri suçların bedelini ödemek için hapse girecekler." ifadelerini kullandı.

Halkın ve Venezuela silahlı kuvvetlerinin askeri darbeye izin vermeyeceğini vurgulayan Maduro, "Kim Miraflores'e gelmek istiyorsa, tek bir şey yapması gerekir; halkın oyuyla seçimi kazanmak. Venezuela'da devlet başkanı olmanın tek yolu budur. Burada silahlar ve tüfekler değil; yalnızca halk başa getirebilir ve yalnızca halk indirebilir. Miraflores Sarayına asla kukla bir başkan getiremeyecekler" şeklinde konuştu.