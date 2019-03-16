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Maduro'ya suikaste kalkışanlar: ABD ile 3 kez görüştük

Venezüella'nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Ağustos 2018'de yapılan suikast girişiminin faillerinin ABD'li yetkililerle olayın ardından gizli görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.

AA | 16.03.2019 - 02:31..
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Suikast girişiminin organizatörleri, olayın ardından ç kez ABD'li yetkililerle bilgi vermek üzere görüştü.

İsmi açıklanmayan bir saldırgan, konuya ilişkin "Bilgi almak istediler ve sonra karşılığında bir şeyler istedik. Bu konuda not aldılar ve yardım edip edemeyeceklerini sorduk." diye konuştu.

"AMERİKALILARLA 3 KEZ GÖRÜŞTÜK"

CNN'e konuşan suikast organizatörlerinden biri, Caracas'ın iddia ettiğinin aksine olayda Kolombiya'nın parmağının bulunmadığını ve olayın, aralarında ordu personellerinin de yer aldığı bir grup Venezüella vatandaşı tarafından tertip edildiğini söyleyerek, olaydan sonra ABD'li yetkililerle en az üç kez bir araya geldiklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmayı reddederek, Venezüella'da 'barışçıl bir geçisi savunduklarını' dile getirdi.

Maduro'ya suikaste kalkışanlar: ABD ile 3 kez görüştük

4 Ağustos 2018'de Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya bomba yüklü insansız hava araçlarıyla bir suikast girişimi gerçekleştirilmişti.

Maduro, olaydan Kolombiya hükümeti ve muhalefeti sorumlu tutarak, bazı saldırganların ABD'de yaşadığını öne sürmüştü.

İddia hem Bogota hem de Washington tarafından reddedilmişti.

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