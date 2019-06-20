Sultangazi ilçesinde asker uğurlamak için konvoy yapan gençler, yolu trafiğe kapattı. Gençler havai fişek atarken, meşaleler yakıp kurusıkı tabanca ile havaya ateş etti.

KIVILCIMLAR ÜZERLERİNE DÜŞTÜ

Askere gidecek kişiyi de caddenin ortasında havaya fırlatan grup, patlayan havai fişeklerin kıvılcımlarının üzerine gelmesi üzerine sağa, sola kaçışmaya başladı.

Sultangazi'nin en işlek caddelerinden birinde yapılan asker uğurlaması, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Magandalar asker uğurlamasında trafiği birbirine kattı VİDEO