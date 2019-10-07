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Messi bu sezonki ilk golünü frikikten attı

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Bahçelievler'de varil bomba gibi patladı

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1 Hasan Ali Kaldırım sahalara dönüyor Geçtiğimiz günlerde tabanlık yaptırmak için Amerika'ya giden Hasan Ali Kaldırım'ın milli maç arasının ardından sahalara döneceği öğrenildi. Yerine oynayan Dirar ise fıtık ameliyatı olacak.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidiyor Bir dizi diplomatik ilişkileri değerlendirmek üzere Sırbistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gezi programı öncesi basın toplantısı düzenliyor.

3 ABD askerleri çekildi, üsler boş kaldı Türkiye'nin başlatacağı operasyon öncesinde terör örgütü YPG'ye sırtını dönerek bölgeden çekilmeye başlayan Amerikalıların kullandığı üs görüntülendi.

4 Köprü ve otoyolların yeni ücretleri Köprü ve otoyollara gelen yüzde 20 zamla birlikte, otomobiller için köprü geçiş ücreti 10,50 lira olarak belirlendi.

5 Seri, eşinin yaptığı yemekten zehirlendi Galatasaray'ın Fildişili orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, evde yediği yemek nedeniyle gıda zehirlenmesi geçirerek Gençlerbirliği karşısında forma giyemedi.

6 Magandalar iş başında Sefaköy'de yol kapatıp, havaya ateş açtılar.