Magandalar iş başında

İstanbul Sefaköy'de, motosiklet ve otomobillerle yolu trafiğe kapatıp meşale yaktılar. Tabancayla havaya ateş açan gençler, ortalığı birbirine kattı.
Yaşananlar, o anda oradan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
KONVOY HALİNDE GELİP ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Caddesi üzerinde yaşandı. Motosiklet ve otomobilleriyle konvoya halinde caddeye gelerek duran gençler, yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen gençler, meşaleler yaktı ve ellerindeki tabancayla defalarca havaya ateş açtı.
Araçlarına abartı egzoz takarak aşırı gürültü de yapan gençlerin ortalığı birbirine kattığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.