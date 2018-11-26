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Magandalar sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yanından hızla geçen aracın arkasından yavaş diye bağıran gençlere geri geri gelerek ateş açan magandalar bir kişiyi yaraladı.

İHA | 26.11.2018 - 09:28..
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Olay, 24 Kasım Cumartesi günü Kağıthane, Nurtepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde halı sahadan çıkan bir grup genç sokakta sohbet etmeye başladı.

GERİ GERİ GELDİLER

Bir süre sonra yanlarından hızla geçen bir otomobilin arkasından ‘yavaş’ diye seslenmelerinin ardından olanlar oldu. Bunu duyan otomobildeki şahıslar aracı durdurarak geri geri gençlerin yanına geldi.

İKİNCİ KEZ ATEŞ AÇTILAR

Otomobilin camını indiren şahıslardan biri yanında bulundurduğu silahı çıkararak rastgele ateş açıp gaza bastı. Çıkan kurşunlardan biri gençlerden birinin bacağına isabet etti. Ne olduğunu anlamayan gençler kendilerine ateş açan otomobilin peşinden koşmaya başladı. Takip edildiklerini gören otomobildeki magandalar aracı durdurarak silahlarıyla aşağı indi. Arkalarından koşan gençlerin üzerine ‘şehir magandaları’ ikinci kez ateş açtı.

Kendilerine ateş açıldığını gören gençler ise can havliyle kaçışmaya başladı. Yaşanan panik anları ise sokak üzerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Magandalar sokak ortasında kurşun yağdırdı ViDEO

EŞKALLER TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin eşkallerini tespit ederek çalışmalarını hızlandırdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Magandalar sokak ortasında kurşun yağdırdı

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