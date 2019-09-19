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Magandalar trafiği birbirine kattı

İstanbul E-5 karayolunda bir düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar, karayolunda ve alt geçitlerde ateş açtı.

İHA | 19.09.2019 - 09:29..
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Magandalar trafiği birbirine kattı

İstanbul’da gün geçmiyor ki bir maganda sahne almasın...

Görüntülerin adresi İstanbul E-5 karayolu Sefaköy mevkisi. Düğün için toplanan otomobilli bir grup maganda, damat arkadaşlarıyla Sefaköy’e giderek gelini aldı. Burada bir süre bekleyen magandalardan biri, eline aldığı tabanca ile binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı.

MEŞALE İLE GÖRÜŞ ALANI DÜŞTÜ

Ardından grup, salona gitmek üzere konvoy halinde E-5 karayoluna bağlandı. Gelin arabası olan cipin sürücüsü, araca bağlı olan polis sirenini açarak yolda seyrederken, magandalardan biri karayolunda meşale yakarak ortalığı dumana boğdu.

Düğün magandaları trafiği birbirine kattı VİDEO

YAPMADIKLARINI BIRAKMADILAR

Florya mevkisine gelindiği esnada ise aracını durduran sürücünün yanındaki maganda inerek, yolu trafiğe kapattı. Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılan olan abartı egzozlarla trafiğin adeta altını üstüne getirdi.

Magandalar trafiği birbirine kattı

TRAFİK BİRBİRİNE GİRDİ

Tüm bunlar yetmezmiş gibi magandalardan biri, konvoy halinde karayolunda seyrettikleri esnada tabanca ile güpegündüz defalarca ateş açtı. Alt geçide girdikleri sırada da ateş eden magandalar, trafiği birbirine kattı. Dörtlü sinyalleri yakarak yavaş bir hızda seyreden grup, karayolunda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Magandalar trafiği birbirine kattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, megakentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Magandalar trafiği birbirine kattı

Magandalar trafiği birbirine kattı

Magandalar trafiği birbirine kattı

Magandalar trafiği birbirine kattı

Magandalar trafiği birbirine kattı

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