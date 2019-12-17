İstanbul Beykoz'da, yol kenarında park halinde olan aracın sürücüsü sinyal verdi, ardından yolun müsait olduğunu düşünerek gaza bastı.

Arkadan gelen aracın sürücüsü frene basmayınca kazadan kıl payı dönüldü. Araç içerisindeki sürücü, diğer aracın önünü keserek durdurdu.

TRAFİKTE ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Maganda sürücü, elleri beline bağlı bir şekilde aracından inerek diğer araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Maganda, aracın aynasını göstererek "Bunu kullan" derken, diğer araç sürücüsü de "Ben onu kullandım, sinyal de verdim sen neden yol vermiyorsun" diyerek şahsa tepki gösterdi.

Tartışma, aracından inen sürücünün araca geri binip uzaklaşmasıyla sonlandı.

Beykoz’da magandalar trafikte bir sürücünün yolunu kesti ViDEO