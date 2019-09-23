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Magandalardan kurtulmak için 'polisim' dedi

Konya'da yaşayan bir edebiyat öğretmeni, yanında eşi ve çocuklarının olduğu sırada, yol vermediği gerekçesiyle aracının yanına gelen 4 kişi ile tartıştı.

DHA | 23.09.2019 - 17:01..
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Magandalardan kurtulmak için 'polisim' dedi

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki bir okulda görev yapan 38 yaşındaki edebiyat öğretmeni Kamil Söğüt, dün akşam saatlerinde eşi Ferhan ve 2 çocuğuyla birlikte ilçeye gittiği sırada yolda 27 AAC 911 plakalı aracın sürücüsüyle 'yol vermeme' tartışması yaşadı.

OTOMOBİLİN YANINA GELİP, KAPIYI AÇTILAR

Hafif ticari araç sürücüsü, Ladik Kavşağı'nda gelip ışıkta beklediği sırada aracından indi. Söğüt de o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde araçtan sürücüyle birlikte inen 3 kişi, Söğüt'ün otomobilinin yanına gelip kapıyı açarak, "Biz senden yol istedik. Sağ taraftan geçilmez." dedi. Söğüt de "Sağ tarafta kamyon varken; ben nasıl geçeceğim, nasıl yol vereceğim?" diye sordu.

'POLİSİM' DEDİ

Aralarında çıkan kısa süreli tartışmanın ardından Söğüt, ''Plakanızı aldım, ben polisim.'' dedi. 4 kişi, yanlarındaki kadının da iknasıyla araçlarına döndü.

Trafikte 'yol vermeme' tartışması İZLE

"KORKSUNLAR DİYE YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM"

Söğüt, olay anına ait cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. 4 kişi hakkında Sarayönü Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulunduğunu belirten Söğüt, görüntüleri ise şu notla paylaştı:

"Trafikte eşim ve iki çocuğumla, bu dört adam ve bir kadının tacizine maruz kaldım. Yol vermediğim için önümü kesip, arabadan zorla indirmeye çalıştılar. Aslında polis değilim, ancak eşimi ve çocuklarımı tartışmadan uzak tutmak için korksunlar diye yalan söylemek zorunda kaldım."

Magandalardan kurtulmak için 'polisim' dedi

SERBEST KALDILAR, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma, aracın plakasından 4 kişinin kimliğini belirleyip gözaltına aldı. 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken haklarında 'tehdit ve hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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