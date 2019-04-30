Tuzla'da aracına erik atan çocuğu öldüresiye dövdü

Aydınlı Mahallesi’nde yaşanan korkunç maganda olayında, çocuğa yumruk atıp yerlerde sürükleyen adam, vatandaşların bağırmasıyla kaçarken, öldüresiye dayak kameralarca kaydedildi.

ERİK ÇEKİRDEĞİ ARABASINA GELİNCE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Arkadaşlarıyla erik yiyen 12 yaşındaki küçük çocuk eriğin çekirdeklerini yola attı. Bu sırada çekirdeklerden biri yoldan geçen otomobile geldi. Çekirdeği taş sanan adam çocuğu kovalayıp yakaladı. Çocuğa ilk önce yumruk atan maganda yere düşen çocuğa bu kez tekme atmaya başladı.

Tuzla'da aracına erik atan çocuğu öldüresiye döven maganda ViDEO



TEKMELEDİ, YUMRUKLADI, ORMANA GÖTÜRÜYORDU Kİ MÜDAHALE EDİLDİ

Küçük çocuğu öldüresiye döven şahıs hızını alamayarak çocuğu yakındaki ormana sürüklemeye başladı. Bu sırada bir vatandaş ormana doğru koşarak magandaya polisi çağıracağını, çocuğu bırakmasını söyledi. Küçük çocuğu döven maganda bunun üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı.





MAGANDANIN KÜÇÜK ÇOCUĞA ŞİDDET ANLARI KAMERADA

Polis her yerde magandayı ararken, küçük çocuğa şahsın attığı öldüresiye dayak kameralarca kaydedildi. Görüntülerde şahıs çocuğa yumruk atıyor, ardından tekme atıp yerlerde sürüklüyor.