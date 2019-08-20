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Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu

Kıran Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Kavaklı bölgesindeki çift girişli mağarada yaklaşık 5 ton yaşam malzemesi, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

AA | 20.08.2019 - 22:40..
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Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu

Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında yürütülen "Kıran" operasyonu devam ediyor.

Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu

Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu

3 İLİN KIRSALINDA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilin kırsal bölgelerinde sürdürülen operasyonda, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve depolar tek tek imha ediliyor.

Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu

2 GİRİŞLİ MAĞARADAN 5 TON YAŞAM MALZEMESİ ÇIKTI

Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Taburu birliklerince yapılan çalışmalarda bir girişi hilti ile açılmış iki girişli mağara tespit edildi.

Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu

PKK'lı teröristlerin depo ve kış üstlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen mağarada, yaklaşık 5 ton yaşam malzemesi, 45 örgütsel doküman, 25 tüp, 30 fünye, patlayıcı yapımında kullanılan 80 metre kablo, 2 havan mühimmatı, paketlenmiş 16 pil bloku, 2 jelikan mazot, 20 litre motor yağı, hilti, anahtar takımı, çadır, 2 el bombası, 4 M-16 şarjörü, 3 AK-47 şarjörü ve bu silahlara ait 400 fişek, çok sayıda yorgan ve halı ile temizlik malzemeleri ele geçirildi.

Mağara ve malzemeler ekiplerce imha edildi.

Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu

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