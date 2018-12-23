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Mağaraya gizlenen teröristlerin yeri 3 yıl önceki videoyla tespit edildi

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bulunan mağarada gizlenen teröristler 4 jetin 9 akıllı bomba attığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

İHA | 23.12.2018 - 09:56..
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Güvenlik güçleri, 2015 yılında 'belgesel' adı altında çekilen ve PKK'lı teröristlerin sözde üst düzey yöneticileri ile örgüt mensuplarının dağdaki hayatını konu alıp, röportajlara yer verildiği videodaki mağaranın, Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi'nde bulunduğunu tespit etti.

13 ARALIK'TA OPERASYON BAŞLATILDI

2 teröristin, el fenerleriyle yürüdükleri de görülen bu görüntülerden yola çıkan güvenlik güçleri, uzman ekiplerce yapılan teknik çalışma sonucu mağaranın konumunu belirledi, krokisini ve iç yerleşim yapısını saptadı. Yoğunçam köyü kırsalında olduğu belirlenen mağarada gizlenen, aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu PKK ve MLKP'li terörist grubuna yönelik 13 Aralık'ta operasyon başlatıldı.

Mağaraya gizlenen teröristlerin yeri 3 yıl önceki videoyla tespit edildi

50 METREYE ULAŞAN DEHLİZLER VAR

2015'te çekilen görüntülerle, Erzincan'dan getirilen yeraltı görüntüleme cihazından elde edilen verilerle, yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda çeşitli bölmelere sahip oldan mağarada, yer yer 50 metre derinliğine ulaşan dehlizler bulunduğu belirlendi.

4 JET, 9 AKILLI BOMBA ATTI

Çevresi, takviye birliklerle karadan ve havadan kuşatılan, katlı ve yaklaşık 1 kilometrekarelik alana sahip mağaranın, önce girişi patlayıcıyla imha edildi, ardından güvenlik güçlerince kurulan ses sistemiyle teröristlere Türkçe, Kürtçe ve Zazaca, 'Teslim ol' çağrısında bulunuldu.

Ancak teröristlerin iki kez kurulan ses sistemine ateş açıp, tahrip etmesinin ardından cuma günü Eskişehir ve Malatya'dan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 jet, mağara ve çevresini, sığınak imha edici özellikteki akıllı mühimmatla 9 atım yaparak vurdu.

Mağaraya gizlenen teröristlerin yeri 3 yıl önceki videoyla tespit edildi

18- 20 TERÖRİSTİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Güvenlik birimlerinin 10 gün boyunca mağara içerisinde ses sistemi ve çeşitli teknik araçlarla yaptıkları dinleme sonucunda, 18- 20 kişilik terörist grubunun öldüğü  tahmin ediliyor.

Sarp ve engebeli bölgede bulunan mağaraya iş makineleriyle yol açma çalışması başlatıldı. Mağaraya ulaşılmasının ardından, etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetlerinin çıkarılıp, kimlik tespiti yapılacağı ifade edildi.

Mağaraya gizlenen teröristlerin yeri 3 yıl önceki videoyla tespit edildi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel de beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte operasyon bölgesini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Sonel, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik edip, onlarla çay içti.

ARALARINDA ÜST DÜZEY İSİMLER VAR

Güvenlik güçleri, videoda yer alan HDP İl Eş Başkanı Ömer Önen'in de kuzeni olan 'Helin Faraşin' kod adlı Gülistan Önen’i, teröristlerin barındığı mağaranın bulunduğu bölgede Ekim 2015'te düzenledikleri operasyonda öldürerek etkisiz hale getirmişti. Yine videoda röportaj yapan teröristlerden olan, PKK'nın Türkiye'deki sözde 1 numaralı ismi olduğu öne sürülen ve İçişleri Bakanlığı'nca 4 milyon lira ödülle ‘kırmızı’ kategoride aranan 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban da Ağustos 2018'de operasyonda öldürülmüştü. Videoda yer alan bir başka terörist olan ve aynı zamanda Tunceli'nin Ovacık İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden ve CHP Tunceli 24'üncü dönem Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçıran 'Azad Cüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu da Ağustos 2017'de Tunceli'den gittiği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yaralı olarak yakalanıp, tutuklanmıştı.

Mağaraya gizlenen teröristlerin yeri 3 yıl önceki videoyla tespit edildi

Mağaraya gizlenen teröristlerin yeri 3 yıl önceki videoyla tespit edildi

Mağaraya gizlenen teröristlerin yeri 3 yıl önceki videoyla tespit edildi

Mağaraya gizlenen teröristlerin yeri 3 yıl önceki videoyla tespit edildi

Mağaraya gizlenen teröristlerin yeri 3 yıl önceki videoyla tespit edildi

Mağaraya gizlenen teröristlerin yeri 3 yıl önceki videoyla tespit edildi

Mağaraya gizlenen teröristlerin yeri 3 yıl önceki videoyla tespit edildi

Mağaraya gizlenen teröristlerin yeri 3 yıl önceki videoyla tespit edildi

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