Mağazaya müşteri gibi girdi, cüzdanı alıp gitti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yeni gelen ürünleri mağazanın alt katına taşıyan çalışanların boşluğundan faydalanan hırsız, müşteri gibi girerek içeriyi kontrol ettikten sonra kasaya yöneldi.

CÜZDANI CEBİNE ATTI

Kasayı kilitli olması nedeniyle açamayan hırsız, bu esnada mağaza çalışanına ait çantayı görerek cebine attı.

Bir süre daha mağaza içinde dolaşan hırsız mağazadan ayrılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Müşteri gibi girdi, cüzdanı alıp gitti

GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEYEREK FARKETTİ

Yeni gelen ürünleri mağazanın alt katına taşıyan çalışanı, işi bittiğinde ise çantasında cüzdanın olmadığını fark etti.

Tüm aramalarına rağmen cüzdanını bulamayan çalışan, iş yerindeki güvenlik kameralarını incelediğinde cüzdanın çalındığını fark etti.

"ÇANTAYI KURCALAYIP, CÜZDANI ALIYOR"

Mağaza çalışanının polise başvurması üzerine ekipler, güvenlik kameralarından eşgali belirlenen şahsın kimliğini tespit etmek için geniş çaplı inceleme başlattı.

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan mağaza çalışanlarından Abdullah Bozkurt, “Şahıs önce mağazaya baktıktan sonra içerinin boş olduğunu anlıyor ve kasa tarafını kontrol etmeye çalışıyor. Çekmecenin kilitli olduğunu fark edince yan tarafta personel arkadaşımızın bir çantası var ve çantayı kurcalayıp içinden cüzdanı alıyor. Tekrar bir müşteriymiş gibi mağaza içinde bir-iki dakika oyalandıktan sonra kapıdan çıkıp gidiyor. Arkadaşımız çalınan cüzdanında 600 Türk lirası ile 200 doları olduğunu söyledi.” dedi.