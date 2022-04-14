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    Yasmin Erbil'den bikinili paylaşım

    Bikinili paylaşım yapan Yasmin Erbil, tedbir için yoruma kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 07:10
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    Yasmin Erbil'den bikinili paylaşım

    Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Anne ve babasının yolunda giderek meslek olarak kendine oyunculuğunu seçen Erbil, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

    Tavşan Yasmin

    Sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çeken Yamin Erbil, paylaşmınına güneş ve tavşan emojisi koydu.

    Olumsuz yorum istemiyor

    Erbil'in bikilini gönderimini, olumsuz yorumlara karşı sınırlı yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.

    Yasmin Erbil den bikinili paylaşım #1

    Yasmin Erbil den bikinili paylaşım #2


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