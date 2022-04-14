Yasmin Erbil'den bikinili paylaşım

Bikinili paylaşım yapan Yasmin Erbil, tedbir için yoruma kapattı.

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Anne ve babasının yolunda giderek meslek olarak kendine oyunculuğunu seçen Erbil, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Tavşan Yasmin

Sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çeken Yamin Erbil, paylaşmınına güneş ve tavşan emojisi koydu.

Olumsuz yorum istemiyor

Erbil'in bikilini gönderimini, olumsuz yorumlara karşı sınırlı yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.