Mehmet Ali Erbil'in son hali

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil babasının son halini paylaştı.

Kaçış sendromu hastalığı yüzünden uzun süre hastanede yatan ve ölümden dönen Mehmet Ali Erbil bir süredir evinde tedavi görüyordu.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.

KIZI YAKINDAN İLGİLENİYOR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün kızı Sezin Erbil ile bir araya geldi. Hasret gideren baba-kız sevenlerine de sürpriz yaptı.

"SÜRPRİZ VAR"

Sezin Erbil sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşıp altına, "Ve işte her şeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali. Ayrıca şimdi söylemiyorum çok yakında büyük sürpriz var" notunu düştü.