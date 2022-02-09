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- 14 Şubat arifesi ilk fire! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı? O detay gözden kaçmadı...
14 Şubat arifesi ilk fire! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı? O detay gözden kaçmadı...
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 15:48
Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan oyuncu Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, "liseli aşıklar" benzetmesiyle ünlüler dünyasının sevilen çiftlerindendi.
Pınar Deniz Yargı dizisindeki Avukat Ceylin karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşarken, Yiğit Kirazcı da Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.
Aşkları dolu dizgin devam eden çiftin evlilik yolunda ilerlemesi beklenirken, kötü haber geldi.
Takipçilerinin fark ettiği ayrıntı, kısa sürede ayrılık iddialarını ortaya çıkardı.
INSTAGRAM'DAN BİRBİRLERİNİ SİLDİLER
Aşk pozlarını her fırsatta paylaşan Pınar-Yiğit çiftine 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi adeta nazar değdi.
2.4 milyon takipçisi bulunan Pınar Deniz, Instagram hesabından Yiğit Kirazcı'yı takipten çıktı.
Kirazcı da aynı şekilde Deniz'i takip etmiyor.
Çiftin birbirini takipten çıkması "ayrılık" olarak yorumlanırken, henüz bir açıklama gelmedi.