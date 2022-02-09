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14 Şubat arifesi ilk fire! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı? O detay gözden kaçmadı...

14 Şubat arifesi ilk fire! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı? O detay gözden kaçmadı...

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz ve Evlilik Hakkında Her Şey'in Yıldırım'ı Yiğit Kirazcı, bir süredir birlikteydi. Birbirini sosyal medyadan silen çiftten ayrılık sinyalleri geldi.