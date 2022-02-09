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    14 Şubat arifesi ilk fire! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı? O detay gözden kaçmadı...

    Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz ve Evlilik Hakkında Her Şey'in Yıldırım'ı Yiğit Kirazcı, bir süredir birlikteydi. Birbirini sosyal medyadan silen çiftten ayrılık sinyalleri geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 15:48
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    14 Şubat arifesi ilk fire! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı? O detay gözden kaçmadı...

    Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan oyuncu Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, "liseli aşıklar" benzetmesiyle ünlüler dünyasının sevilen çiftlerindendi.

    Pınar Deniz  Yargı dizisindeki Avukat Ceylin karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşarken, Yiğit Kirazcı da Evlilik Hakkında Her Şey dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.

    Aşkları dolu dizgin devam eden çiftin evlilik yolunda ilerlemesi beklenirken, kötü haber geldi.

    Takipçilerinin fark ettiği ayrıntı, kısa sürede ayrılık iddialarını ortaya çıkardı.

    INSTAGRAM'DAN BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

    Aşk pozlarını her fırsatta paylaşan Pınar-Yiğit çiftine 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi adeta nazar değdi.

    2.4 milyon takipçisi bulunan Pınar Deniz, Instagram hesabından Yiğit Kirazcı'yı takipten çıktı.

    Kirazcı da aynı şekilde Deniz'i takip etmiyor.

    Çiftin birbirini takipten çıkması "ayrılık" olarak yorumlanırken, henüz bir açıklama gelmedi.

    14 Şubat arifesi ilk fire! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı? O detay gözden kaçmadı... #1

    14 Şubat arifesi ilk fire! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı? O detay gözden kaçmadı... #2

    14 Şubat arifesi ilk fire! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı ayrıldı mı? O detay gözden kaçmadı... #3


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