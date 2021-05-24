17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck tatilde

17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck tatilde

Nişanlısı Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez, yeni sevgilisiyle tatil keyfi yapıyor.

Jennifer Lopez ve Alex Rodriquez uzun zamandır birlikteydi. Nişanlı olan çiftin ilişkisi son zamanlarda inişli çıkışlı ilerliyordu. Rodriquez'in, Lopez'i aldattığına dair iddialar gündeme gelmişti.

Bunun üzerine ayrılık kararı alan çift, yaptıkları ortak açıklamada, "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimiz ve çocuklarımız için en iyisini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lopez'in ayrılık acısı kısa sürdü. Yeni aşka yelken açtı.

TATİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

17 yıl sonra Ben Affleck ile barışan Lopez, soluğu Miami'de aldı. Çift, kiraladıkları evin balkonunda objektiflere takıldı. İkili basında "Bennifer" olarak adlandırılıyor.

SETTE TANIŞTILAR

Lopez ve Affleck ikilisi, The Interest film setinde tanışmıştı. Lopez, 2014 yılında verdiği bir röportajda, Affleck için "Hayatımın en büyük kalp kırıklığı" ifadesini kullanmıştı.