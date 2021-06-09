Berrak Tüzünataç sezonu açtı

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, arkadaş grubuyla tatile çıktı.

Oyuncu çift Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun şubatta başlayan sürpriz aşkı, yine sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ay sona ermişti. Şu an hayatında kimse olmayan Tüzünataç, kız arkadaşıyla tatile çıktı.

Kış boyunca her fırsatta deniz, güneş ve tatil özlemini dile getiren oyuncu, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu İzmir'in Çeşme ilçesinde aldı.

MOR BİKİNİ GİYDİ

36 yaşındaki güzel, mor bikinisi ve fit görüntüsüyle plajdaki tüm bakışları üzerinde topladı.