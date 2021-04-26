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    2021 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

    2021 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

    En prestijli sinema ödülü olan Oscar töreni öncesinde ünlüler şık elbiseleriyle kırmızı halıda yürüyüp objektiflere poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 04:54
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 05:12
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    Dünya sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buluyor.

    Salgına rapmen sıkı tedbirlerle yüz yüze yapılan 2021 Oscar Ödülleri töreni, bu yıl Los Angeles’taki iki ayrı mekanda; Dolby Tiyatrosu ve Union Garı'nda gerçekleştiriliyor.

    KIRMIZI HALIDA YİNE ŞIKLIK YARIŞTI

    Sinemanın en iyileri açıklanmadan önce ünlü isimler birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü.

    İşte ünlülerin 2021 Oscar Ödülleri kırmızı halı görünümleri...

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #1Carey Mulligan

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #2Halle Berry

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #3Laura Dern

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #4Laura Dern

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #5H.E.R.

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #6Gary Oldman

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #7Reese Witherspoon

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #8Laura Allen

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #9Olivia Colman

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #10Margot Robbie

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #11Sacha Baron Cohen

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #12Riz Ahmed

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #13Tiara Thomas

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #14

    Martin Desmond Roe ve Travon Free

    2021 Oscar Ödülleri nde kırmızı halıda şıklık yarışı #15

    Chelsea Gabrielle Roe ve Martin Desmond Roe


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