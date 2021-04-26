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- 2021 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halıda şıklık yarışı
2021 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halıda şıklık yarışı
En prestijli sinema ödülü olan Oscar töreni öncesinde ünlüler şık elbiseleriyle kırmızı halıda yürüyüp objektiflere poz verdi.
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 04:54
- Güncelleme : 26.04.2021 - 05:12
Dünya sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buluyor.
Salgına rapmen sıkı tedbirlerle yüz yüze yapılan 2021 Oscar Ödülleri töreni, bu yıl Los Angeles’taki iki ayrı mekanda; Dolby Tiyatrosu ve Union Garı'nda gerçekleştiriliyor.
KIRMIZI HALIDA YİNE ŞIKLIK YARIŞTI
Sinemanın en iyileri açıklanmadan önce ünlü isimler birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü.
İşte ünlülerin 2021 Oscar Ödülleri kırmızı halı görünümleri...
Carey Mulligan
Halle Berry
Laura Dern
Laura Dern
H.E.R.
Gary Oldman
Reese Witherspoon
Laura Allen
Olivia Colman
Margot Robbie
Sacha Baron Cohen
Riz Ahmed
Tiara Thomas
Martin Desmond Roe ve Travon Free
Chelsea Gabrielle Roe ve Martin Desmond Roe