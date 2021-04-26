2021 Oscar Ödülleri'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

En prestijli sinema ödülü olan Oscar töreni öncesinde ünlüler şık elbiseleriyle kırmızı halıda yürüyüp objektiflere poz verdi.

Dünya sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri 93. kez sahiplerini buluyor.

Salgına rapmen sıkı tedbirlerle yüz yüze yapılan 2021 Oscar Ödülleri töreni, bu yıl Los Angeles’taki iki ayrı mekanda; Dolby Tiyatrosu ve Union Garı'nda gerçekleştiriliyor.

KIRMIZI HALIDA YİNE ŞIKLIK YARIŞTI

Sinemanın en iyileri açıklanmadan önce ünlü isimler birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü.

İşte ünlülerin 2021 Oscar Ödülleri kırmızı halı görünümleri...

Carey Mulligan

Halle Berry

Laura Dern

Laura Dern

H.E.R.

Gary Oldman

Reese Witherspoon

Laura Allen

Olivia Colman

Margot Robbie

Sacha Baron Cohen

Riz Ahmed

Tiara Thomas

Martin Desmond Roe ve Travon Free

Chelsea Gabrielle Roe ve Martin Desmond Roe





