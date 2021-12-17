2021'in en şık ve rüküş ünlüleri

2021'in en şık ve rüküş ünlüleri

2021'in sonuna doğru yaklaşırken, ünlü isimlerin şık olmak için tercih ettiği kıyafetler beğenilirken rüküş de bulundu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü isimlerin tercih ettiği birbirinden şık moda kıyafetleri çok konuşuldu.

Yeni stilleri ilk kez deneyen isimler, şık olmak için çabalarken sosyal medya kullanıcıları tarafından 'rüküş' seçildi.

Listede modaya yön veren isimler beğenilmezken, ödül gecelerine damga vuran kıyafetler çok beğenildi.

Serenay Sarıkaya, Meliz Sezen, Yasemin Özilhan rüküş seçilen isimler arasında yer aldı...

2021'İN RÜKÜŞ ÜNLÜLERİ

Serenay Sarıkaya

Rachel Araz

Melis Sezen

Berfu Yenenler

Sibil Çetinkaya

Yasemin Özilhan

Ezgi Fındık

Hande Yener

Duygu Özaslan

Nilsu Berfin Aktaş

Bensu Soral

Hadise

Fahriye Evcen

2021'İN EN ŞIK İSİMLERİ

Gülşen

Çağla Şıkel

Burcu Esmersoy

Danla Bilic

Demet Özdemir

Melisa Şenolsun

Derin Talu

Şeyma Subaşı

Didem Soydan



