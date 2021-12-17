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    2021'in en şık ve rüküş ünlüleri

    2021'in sonuna doğru yaklaşırken, ünlü isimlerin şık olmak için tercih ettiği kıyafetler beğenilirken rüküş de bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 18:16
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    2021'in en şık ve rüküş ünlüleri

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü isimlerin tercih ettiği birbirinden şık moda kıyafetleri çok konuşuldu.

    Yeni stilleri ilk kez deneyen isimler, şık olmak için çabalarken sosyal medya kullanıcıları tarafından 'rüküş' seçildi.

    Listede modaya yön veren isimler beğenilmezken, ödül gecelerine damga vuran kıyafetler çok beğenildi.

    Serenay Sarıkaya, Meliz Sezen, Yasemin Özilhan rüküş seçilen isimler arasında yer aldı...

    2021'in en şık ve rüküş ünlüleri FOTO GALERİ

    2021'İN RÜKÜŞ ÜNLÜLERİ

    Serenay Sarıkaya

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #1

    Rachel Araz

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #2

    Melis Sezen

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #3

    Berfu Yenenler

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #4

    Sibil Çetinkaya

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #5

    Yasemin Özilhan

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #6

    Ezgi Fındık

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #7

    Hande Yener

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #8

     

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #9

    Duygu Özaslan

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #10

    Nilsu Berfin Aktaş

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #11

    Bensu Soral

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #12

    Hadise

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #13

    Fahriye Evcen

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #14

    2021'İN EN ŞIK İSİMLERİ

    Gülşen

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #15

    Çağla Şıkel

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #16

    Burcu Esmersoy

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #17

    Danla Bilic

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #18

    Demet Özdemir

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #19

    Melisa Şenolsun

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #20

    Derin Talu

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #21

    Şeyma Subaşı

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #22

    Didem Soydan

    2021 in en şık ve rüküş ünlüleri #23

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