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2021'in en şık ve rüküş ünlüleri
2021'in sonuna doğru yaklaşırken, ünlü isimlerin şık olmak için tercih ettiği kıyafetler beğenilirken rüküş de bulundu.
- Haber Merkezi
- 17.12.2021 - 18:16
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü isimlerin tercih ettiği birbirinden şık moda kıyafetleri çok konuşuldu.
Yeni stilleri ilk kez deneyen isimler, şık olmak için çabalarken sosyal medya kullanıcıları tarafından 'rüküş' seçildi.
Listede modaya yön veren isimler beğenilmezken, ödül gecelerine damga vuran kıyafetler çok beğenildi.
Serenay Sarıkaya, Meliz Sezen, Yasemin Özilhan rüküş seçilen isimler arasında yer aldı...
2021'in en şık ve rüküş ünlüleri FOTO GALERİ
2021'İN RÜKÜŞ ÜNLÜLERİ
Serenay Sarıkaya
Rachel Araz
Melis Sezen
Berfu Yenenler
Sibil Çetinkaya
Yasemin Özilhan
Ezgi Fındık
Hande Yener
Duygu Özaslan
Nilsu Berfin Aktaş
Bensu Soral
Hadise
Fahriye Evcen
2021'İN EN ŞIK İSİMLERİ
Gülşen
Çağla Şıkel
Burcu Esmersoy
Danla Bilic
Demet Özdemir
Melisa Şenolsun
Derin Talu
Şeyma Subaşı