2021'in paraya para demeyen süper modelleri

Hem güzellikleri hem de servetleriyle göz kamaştıran 2021 yılının en çok kazanan 10 süper modeli...

Renkli görünen hayatlarıyla herkesin hayallerini süsleyen süper modeller, servetleriyle de duyanları şaşırtıyor.

Her yıl liste güncellense de varlıklarına varlık kazan bazı mankenlerin yalnızca listedeki yeri değişiyor.

Peki en çok kazanan model hangisi? İşte sahip olduklarıyla dudak uçuklatan güzellerin listesi...

SLAVİCA ECCLESTONE - 1.2 MİLYAR DOLAR

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Eccleston, 2021'de hala bu sektördeki en zengin kadın unvanını elinde tutuyor. Servetinin 1,2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

KYLİE JENNER - 1 MİLYAR DOLAR

ABD'li reality şov yıldızı Kylie Jenner, Kylie Jenner henüz 21 yaşında ama serveti dudak uçuklatıyor. Kylie Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını söyleniyor.

Kurucusu olduğu Kylie Cosmetic şirketinde modellik de yapan Jenner, servetini biraz da ailesine özellikle üvey ablası Kim Karsdashian'a borçlu.

PETRA ECCLESTONE - 500 MİLYON DOLAR

Modelliğin yanı sıra moda tasarımcılığı da yapmaktadır. 500 milyon dolar serveti bulunan Petra Ecclestone ünlü erkek markası FORM'un da kurucusudur.

KATY İRELAND - 360 MİLYON DOLAR

Emekli model Kathy Ireland podyumlardan kazandığı toplam 360 milyon dolar servetiyle en çok kazanan modeller listesinde dördüncü sıraya yerleşti.

GİSELE BÜNDCHEN - 360 MİLYON DOLAR

Forbes'e göre eğlence dünyasının en zengin 16. kadınıdır. 150 milyon dolarlık servetine, 2006 yılında 33 milyon dolar daha eklemiştir. Guinness Rekorlar Kitabı'nda dünyanın en zengin süper modeli olarak yer almaktadır.

KİM KARDASHİAN - 350 MİLYON DOLAR

Amerika'dan süper ünlü bir realite yıldızı, iş kadını ve modeldir.Ailesinin 'Keeping Up with the Kardashian' adlı realite şovu sayesinde popüler oldu. Bundan sonra, çok moda ve girişimci olduğu için tanındı. Yıldızın net değeri yaklaşık 350 milyon dolar.

RANDE GERBER - 350 MİLYON DOLAR

Bir dönem modellikle adını duyuran, sonraki yıllarda kariyerini iş dünyasında devam ettiren Rande Gerber'in serveti 350 milyon dolar.

PARİS HİLTON - 300 MİLYON DOLAR

Başarılı bir kariyer ve ailesinin de servetiyle yaklaşık 300 milyon dolar mal varlığına sahip olan Paris Hilton listede 8. sırada.

TAMARA ECLESSTONE - 300 MİLYON DOLAR

Dünyanın en zengin adamlarından bir olan, Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'nun kızı ve servetinin gelecekteki sahibi olan Tamara Ecclestone da listede yerini almış durumda.

IRINA ABRAMOVİC - 232 MİLYON DOLAR

Ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'in eski eşi olan İrina Abramoviç, 232 milyon dolarlık bir servete sahip.