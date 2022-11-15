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- MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
- Haber Merkezi
- 15.11.2022 - 10:03
- Güncelleme : 15.11.2022 - 10:09
MTV’nin Avrupa Müzik Ödülleri töreni, bu yıl Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapıldı. Törene yıldız şarkıcılar yağdı.
4 ödül aldı
ABD’li şarkıcı Taylor Swift (32), hem kırmızı halıya hem de törene damga vurdu. Swift, ‘All Too Well’ şarkısı ile ‘En İyi Sanatçı’, ‘En İyi Video’, ‘En İyi Pop’, ‘En İyi Uzun Biçimli Video’ olmak üzere dört ödül kazandı.
‘En İyi Hip Hop’ ve ‘En İyi Şarkı’ ödüllerini rapçi Nicki Minaj alırken, ‘En İyi Canlı Performans’ ve ‘En İyi İngiliz ve İrlandalı Şarkıcı’ ödüllerini Harry Styles aldı.
3 boyutlu kıyafet
ABD'li şarkıcı Bebe Rexha (33), gecenin en sıra dışı seçimini yaptı.Tepeden tırnağa parlement mavisi Fjolla Nila tasarımı, üç boyutlu bir yaprak şeklinde hazırlanan elbiseyi seçti.
Rita Ora sundu
Gecede sunuculuk yapan İngiliz şarkıcı Rita Ora (32), Lübnanlı tasarımcı Elie Saab’ın hazırladığı tulumu giydi.