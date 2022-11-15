MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl ev sahipliğini Rita Ora ve Taika Waititi'nin yaptığı MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerine verildi.

MTV’nin Avrupa Müzik Ödülleri töreni, bu yıl Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapıldı. Törene yıldız şarkıcılar yağdı.

4 ödül aldı

ABD’li şarkıcı Taylor Swift (32), hem kırmızı halıya hem de törene damga vurdu. Swift, ‘All Too Well’ şarkısı ile ‘En İyi Sanatçı’, ‘En İyi Video’, ‘En İyi Pop’, ‘En İyi Uzun Biçimli Video’ olmak üzere dört ödül kazandı.

‘En İyi Hip Hop’ ve ‘En İyi Şarkı’ ödüllerini rapçi Nicki Minaj alırken, ‘En İyi Canlı Performans’ ve ‘En İyi İngiliz ve İrlandalı Şarkıcı’ ödüllerini Harry Styles aldı.

3 boyutlu kıyafet

ABD'li şarkıcı Bebe Rexha (33), gecenin en sıra dışı seçimini yaptı.Tepeden tırnağa parlement mavisi Fjolla Nila tasarımı, üç boyutlu bir yaprak şeklinde hazırlanan elbiseyi seçti.

Rita Ora sundu

Gecede sunuculuk yapan İngiliz şarkıcı Rita Ora (32), Lübnanlı tasarımcı Elie Saab’ın hazırladığı tulumu giydi.