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    Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi

    Burak Özçivit'in oğlu Karan ile paylaştığı fotoğraf hayranlarından büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 07:54
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 09:03
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    Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi

    2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

    Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran çiftten Burak Özçivit, oğlu Karan Özçivit ile olan fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Burak Özçivit son olarak oğlu Karan ile teknede poz verdi. Özçivit'in baba oğul karesine ise beğeni ve yorum yağdı.

    "Alanımla"

    Burak Özçivit, yaptığı paylaşımına ise, “Aslanımla ufuklara yürüyoruz.” notunu düştü.

    Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi #1

    Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi #2


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