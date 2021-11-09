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    Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı

    Yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu'nun ayrılığı kısa sürdü.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 07:27
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:10
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    Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı

    Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu, eylül ayında yaptıkları ortak açıklama ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

    İkili ayrılığa dayanamadı. Aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

    "ÇOK SEVİYORUM"

    Berk Atan, barışma haberini Selin Yağcıoğlu ile fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Atan, fotoğrafa "Çok seviyorum" notunu düştü.

    Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu barıştı #1

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