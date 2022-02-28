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    Filtreli Ajda Pekkan

    Ajda Pekkan, 20'li yaşlara döneyim derken bambaşka biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 08:16
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    Filtreli Ajda Pekkan

    Geçtiğimiz haftalarda 76 yaşına giren Süperstar Ajda Pekkan, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

    İlerleyen yaşına rağmen sahne performanı ve görünümüyle dikkat çeken ünlü şarkıcının sahne sonrası sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı çok konuşuldu.

    AJDA FİLTRELİ

    20'li yaşlara dönmek isteyen Pekkan, filtreyi fazla kaçırdı. Pekkan'ı görenler gözlerine inanamadı.

    Sağlıklı beslendiğini ve her gün spor yaptığını söyleyen Pekkan, formunun ve güzelliğinin sırrını bunlara borçlu olduğunu söylüyor.

    Filtreli Ajda Pekkan #1

    Filtreli Ajda Pekkan #2

    Filtreli Ajda Pekkan #3

    Filtreli Ajda Pekkan #4


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