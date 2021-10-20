Bahar Şahin hastanelik oldu

Bahar Şahin hastanelik oldu

Bahar Şahin, önceki akşam katıldığı davette derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle göz kamaştırmıştı.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, önceki akşam bir davete katıldı. Oyuncu, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Bütün gece çok eğlenen güzel oyuncu, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Şahin, hastaneden serum fotoğrafı paylaşarak “Sen bunu hak ettin Bahar” notunu düştü.

15 BİN TL'LİK TELEFON DENİZE DÜŞMÜŞTÜ

Geçen haftalarda bir arkadaşının teknede düzenlenen doğum günü partisine katılan genç oyuncu Bahar Şahin, selfie çekmek isterken 15 bin TL değerindeki son model telefonunu denize düşürmüştü. Oyuncu, karaya ayak basar basmaz yeni bir telefon almıştı.