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Merve Boluğur, tatilde
Tatile çıkan Merve Boluğur, siyah bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
- Haber Merkezi
- 05.07.2022 - 06:57
- Güncelleme : 05.07.2022 - 07:07
Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol almış olan oyuncu Merve Boluğur, ekranlara ara verdi. Merve Boluğur oyunculuğu rafa kaldırmış, şarkıcılığa soyunmuştu.
Siyah bikinisine beğeni yağdı
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Boluğur, tatile çıktı. Tatilden fotoğraflarını yayınlayan Boluğur, bikinli ve mayolu kareleriyle dikkat çekti.
En son siyah bikinisiyle poz veren oyuncuya, beğeni ve yorum yağdı.