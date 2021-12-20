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    Gülşen'den aşı çağrısı

    Ünlü şarkıcı Gülşen, hala aşı olmayan sevenlerine sosyal medyadan seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 08:22
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 08:25
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    Gülşen'den aşı çağrısı

    Koronavirüs salgını yüzünden yaklaşık bir buçuk yıl aranın ardından sahnelere dönen Gülşen, pandemi nedeniyle virüse karşı önlemleri sıkı tutuyor.

    "HAYDİ CANLARIM"

    Çift doz aşı yaptıran şarkıcı Gülşen, 3'üncü doz sırasını bekliyor.

    Sosyal medya hesabından sevenlerine aşı çağrısında bulunan Gülşen, "3. doz aşımı olmak için gün sayıyorum. Haydi canımlar aşıya" mesajını paylaştı.

    Gülşen den aşı çağrısı #1


    Gülşen den aşı çağrısı #2

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