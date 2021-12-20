- Haberler
- Magazin Haberleri
- Gülşen'den aşı çağrısı
Gülşen'den aşı çağrısı
Ünlü şarkıcı Gülşen, hala aşı olmayan sevenlerine sosyal medyadan seslendi.
- Haber Merkezi
- 20.12.2021 - 08:22
- Güncelleme : 20.12.2021 - 08:25
Koronavirüs salgını yüzünden yaklaşık bir buçuk yıl aranın ardından sahnelere dönen Gülşen, pandemi nedeniyle virüse karşı önlemleri sıkı tutuyor.
"HAYDİ CANLARIM"
Çift doz aşı yaptıran şarkıcı Gülşen, 3'üncü doz sırasını bekliyor.
Sosyal medya hesabından sevenlerine aşı çağrısında bulunan Gülşen, "3. doz aşımı olmak için gün sayıyorum. Haydi canımlar aşıya" mesajını paylaştı.