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    Hamile Demet Evgar'dan havuz pozu

    Doğuma günler kala bikinisini giyip havuza giren Demet Evgar, verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 16:29
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    Hamile Demet Evgar'dan havuz pozu

    Altı yıldır aşk yaşadığı Levent Babataş ile yaklaşık beş ay önce nikah masasına oturan Demet Evgar, şimdilerde Mavi adını vereceği kızını kucağına almak için gün sayıyor.

    Hamileliğinin 8. ayını geride bırakan ünlü oyuncu Demet Evgar, bikinisini giydi havuza girdi.

    "Sessizce durduk…"

    Havuzda pozlar veren Evgar, o fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğraflara; "Sessizce durduk…" notunu düştü.

    Hamile Demet Evgar dan havuz pozu #1

    Hamile Demet Evgar dan havuz pozu #2

    Hamile Demet Evgar dan havuz pozu #3


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