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    Pınar Dilşeker'in son hali

    Bir dönemin popüler isimlerinden Pınar Dilşeker yeni imajıyla bambaşka biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 07:17
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    Pınar Dilşeker'in son hali

    Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Pınar Dilşeker, yeni imajıyla yıllar sonra geri döndü.

    Pınar değişti

    Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündeme gelen Pınar Dilşeker görenleri şaşırttı.

    Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'in son halini gören hayranları paylaşıma yorum yağdırdı.

    Pınar Dilşeker in son hali #1

    Pınar Dilşeker in son hali #2

    Pınar Dilşeker in son hali #3Pınar Dilşeker in son hali #4


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