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- Pınar Dilşeker'in son hali
Pınar Dilşeker'in son hali
Bir dönemin popüler isimlerinden Pınar Dilşeker yeni imajıyla bambaşka biri oldu.
- Haber Merkezi
- 02.11.2022 - 07:17
Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Pınar Dilşeker, yeni imajıyla yıllar sonra geri döndü.
Pınar değişti
Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündeme gelen Pınar Dilşeker görenleri şaşırttı.
Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'in son halini gören hayranları paylaşıma yorum yağdırdı.