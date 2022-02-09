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    Bülent Şakrak'tan Hazal Kaya paylaşımı

    Oyuncu Hazal Kaya yakın arkadaşları Bülent-Ceyda Şakrak çiftini ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 15:05
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    Bülent Şakrak'tan Hazal Kaya paylaşımı

    İahnet iddialarıyla gündeme gelen Ali Atay ile Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde evlilik yıl dönümlerini kutlamışlardı.

    Evde sıkılan Hazal Kaya, bugün arkadaş ziyaretine gitti. Yan komşuları olan yakın arkadaşları Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci ile bir araya gelen Kaya, oğlu Fikret Ali ve Şakrak çiftinin oğulları Okan Ali ile zaman geçirdi.

    "HEM ANA HEM HALA"

    O anları ölümsüzleştiren Bülent Şakrak sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa 'Hem ana hem hala' notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

    Bülent Şakrak tan Hazal Kaya paylaşımı #1


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