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    Pınar Altuğ, amuda kalktı

    Pınar Altuğ son olarak hayranlarının karşısına spor yaparken çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 15:16
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    Pınar Altuğ, amuda kalktı

    Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesbaını aktif kullanan ünlü isimlerden.

    Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Altuğ'dan farklı paylaşımlar gelmeye başladı. Taytını üzerine çeken ünlü oyuncu, spora başladı.

    ARTIK AMUDA KALKIYOR

    47 yaşındaki Pınar Altuğ, son olarak amuda kalkerken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Altuğ, düzgün fiziği ve esnek hareketleriyle övgüleri topladı.

    Altuğ, spor paylaşımına "Olacak, olacak az kaldı" notunu düştü.

    Pınar Altuğ, amuda kalktı #1

    Pınar Altuğ, amuda kalktı #2

    Pınar Altuğ, amuda kalktı #3

    Pınar Altuğ, amuda kalktı #4


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