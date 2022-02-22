Pınar Altuğ, amuda kalktı

Pınar Altuğ son olarak hayranlarının karşısına spor yaparken çıktı.

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesbaını aktif kullanan ünlü isimlerden.

Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Altuğ'dan farklı paylaşımlar gelmeye başladı. Taytını üzerine çeken ünlü oyuncu, spora başladı.

ARTIK AMUDA KALKIYOR

47 yaşındaki Pınar Altuğ, son olarak amuda kalkerken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Altuğ, düzgün fiziği ve esnek hareketleriyle övgüleri topladı.

Altuğ, spor paylaşımına "Olacak, olacak az kaldı" notunu düştü.