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- 48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
- 05.12.2022 - 05:23
- Güncelleme : 05.12.2022 - 05:25
Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 48'inci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 5 Aralık Pazar akşamı Zorlu PSM'de gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği gecede; sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu.
Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya ve Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tero Emir Tekin Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü Demet Özdemir'in elinden aldı.
48'inci Altın Kelebek Ödülleri'nin sahipleri
Yıldızı Parlayanlar: Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun,Taro Emir Tekin
En İyi Kadın Oyuncu: Pınar Deniz
En İyi Erkek Oyuncu: Kaan Urgancıoğlu
En İyi Dizi: Yargı
En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert
En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı
En İyi Erkek Sunucu: Kenan İmirzalıoğlu
En İyi Çocuk Oyuncu: Azra Aksu
En İyi Rap Sanatçısı: SEFO
En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: İlayda Alişan
En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Burak Yörük
En İyi Romantik Komedi Dizisi: Aşk Mantık İntikam
En İyi Dizi Çifti: Su Burcu Yazgı Coşkun:Onur Seyit Yaran
En İyi Senaryo: Sema Ergenekon (Yargı)
En İyi Yönetmen: Ali Bilgin (Yargı)
En İyi Influencer Kadın: Ceyda Kasabalı
En İyi Influencer Erkek: Fırat Albayram
En İyi Çıkış Yapan: KÖFN
Azerbaycan Ödülü: Turana Huseynli, Nazryn, Ayaz Babayev
En İyi Komedi Dizisi: Gibi
En İyi Komedi Kadın Oyuncu: Ezgi Mola
En İyi Komedi Erkek Oyuncu: Feyyaz Yiğit
En İyi Kadın Şarkıcı: Zeynep Bastık
En İyi Erkek Şarkıcı: Edis
Yılın Şarkısı: Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN)
En İyi Magazin Programı: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
En İyi Yarışma: MasterChef Türkiye
En İyi Müzik Grubu: Dedublüman
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Emel Sayın
En İyi Halk Müziği Kadın Sanatçı: Şevval Sam
En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçı: Resul Dindar
En İyi İnternet Dizisi: Dünyayla Benim Aramda
En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)
En İyi Fantezi Müziği Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar
En İyi Fantezi Müziği Erkek Sanatçı: Bilal Sonses
En İyi Spor Programı: %100 Futbol
Başarı Ödülü: Şarkılar Bizi Söyler / Polat Yağcı