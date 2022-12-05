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    48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

    Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisinde, ödüller sahiplerini buldu.
    • 05.12.2022 - 05:23
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 05:25
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    48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

    Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 48'inci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 5 Aralık Pazar akşamı Zorlu PSM'de gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

    Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği gecede; sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu.

    Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya ve Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tero Emir Tekin Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü Demet Özdemir'in elinden aldı.

    48'inci Altın Kelebek Ödülleri'nin sahipleri

    Yıldızı Parlayanlar: Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun,Taro Emir Tekin

    En İyi Kadın Oyuncu: Pınar Deniz

    En İyi Erkek Oyuncu: Kaan Urgancıoğlu

    En İyi Dizi: Yargı

    En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

    En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı

    En İyi Erkek Sunucu: Kenan İmirzalıoğlu

    En İyi Çocuk Oyuncu: Azra Aksu

    En İyi Rap Sanatçısı: SEFO

    En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: İlayda Alişan

    En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Burak Yörük

    En İyi Romantik Komedi Dizisi: Aşk Mantık İntikam

    En İyi Dizi Çifti: Su Burcu Yazgı Coşkun:Onur Seyit Yaran

    En İyi Senaryo: Sema Ergenekon (Yargı)

    En İyi Yönetmen: Ali Bilgin (Yargı)

    En İyi Influencer Kadın: Ceyda Kasabalı

    En İyi Influencer Erkek: Fırat Albayram

    En İyi Çıkış Yapan: KÖFN

    Azerbaycan Ödülü: Turana Huseynli, Nazryn, Ayaz Babayev

    En İyi Komedi Dizisi: Gibi

    En İyi Komedi Kadın Oyuncu: Ezgi Mola

    En İyi Komedi Erkek Oyuncu: Feyyaz Yiğit

    En İyi Kadın Şarkıcı: Zeynep Bastık

    En İyi Erkek Şarkıcı: Edis

    Yılın Şarkısı: Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN)

    En İyi Magazin Programı: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    En İyi Yarışma: MasterChef Türkiye

    En İyi Müzik Grubu: Dedublüman

    Yaşam Boyu Onur Ödülü: Emel Sayın

    En İyi Halk Müziği Kadın Sanatçı: Şevval Sam

    En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçı: Resul Dindar

    En İyi İnternet Dizisi: Dünyayla Benim Aramda

    En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

    En İyi Fantezi Müziği Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar

    En İyi Fantezi Müziği Erkek Sanatçı: Bilal Sonses

    En İyi Spor Programı: %100 Futbol

    Başarı Ödülü: Şarkılar Bizi Söyler / Polat Yağcı

    48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu #1


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