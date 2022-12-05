48. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisinde, ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 48'inci Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 5 Aralık Pazar akşamı Zorlu PSM'de gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği gecede; sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu.

Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya ve Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tero Emir Tekin Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü Demet Özdemir'in elinden aldı.



48'inci Altın Kelebek Ödülleri'nin sahipleri

Yıldızı Parlayanlar: Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun,Taro Emir Tekin

En İyi Kadın Oyuncu: Pınar Deniz

En İyi Erkek Oyuncu: Kaan Urgancıoğlu

En İyi Dizi: Yargı

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı

En İyi Erkek Sunucu: Kenan İmirzalıoğlu

En İyi Çocuk Oyuncu: Azra Aksu

En İyi Rap Sanatçısı: SEFO

En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: İlayda Alişan

En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Burak Yörük

En İyi Romantik Komedi Dizisi: Aşk Mantık İntikam

En İyi Dizi Çifti: Su Burcu Yazgı Coşkun:Onur Seyit Yaran

En İyi Senaryo: Sema Ergenekon (Yargı)

En İyi Yönetmen: Ali Bilgin (Yargı)

En İyi Influencer Kadın: Ceyda Kasabalı

En İyi Influencer Erkek: Fırat Albayram

En İyi Çıkış Yapan: KÖFN

Azerbaycan Ödülü: Turana Huseynli, Nazryn, Ayaz Babayev

En İyi Komedi Dizisi: Gibi

En İyi Komedi Kadın Oyuncu: Ezgi Mola

En İyi Komedi Erkek Oyuncu: Feyyaz Yiğit

En İyi Kadın Şarkıcı: Zeynep Bastık

En İyi Erkek Şarkıcı: Edis

Yılın Şarkısı: Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN)

En İyi Magazin Programı: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

En İyi Yarışma: MasterChef Türkiye

En İyi Müzik Grubu: Dedublüman

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Emel Sayın

En İyi Halk Müziği Kadın Sanatçı: Şevval Sam

En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçı: Resul Dindar

En İyi İnternet Dizisi: Dünyayla Benim Aramda

En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

En İyi Fantezi Müziği Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar

En İyi Fantezi Müziği Erkek Sanatçı: Bilal Sonses

En İyi Spor Programı: %100 Futbol

Başarı Ödülü: Şarkılar Bizi Söyler / Polat Yağcı