Petrol
94.16
-2.11%
Euro
18.0254
-0.02%
Dolar
18.5834
0.04%
Altın
994.45
-0.22%
Borsa
3579
-0.08%
Bitcoin
359.150
-1.16%
BTXN Coin
8.15
-7.28%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    5 aylık hamile olan Fahriye Evcen'den yeni pozlar

    İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    5 aylık hamile olan Fahriye Evcen'den yeni pozlar

    'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında evlendi. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftin oğulları Karan, 2019'da dünyaya gelmişti.

    5 aylık oldu

    İkinci oğlunu kucağına almak için gün sayan 5 aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni fotoğraflar geldi.

    Siyah tulum giyen ve karnı iyice belirginleşen Evcen, hamileilik pozlarına yenilerini ekledi.

    Evcen'in karelerine takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

    5 aylık hamile olan Fahriye Evcen den yeni pozlar #1

    5 aylık hamile olan Fahriye Evcen den yeni pozlar #25 aylık hamile olan Fahriye Evcen den yeni pozlar #3

    5 aylık hamile olan Fahriye Evcen den yeni pozlar #4


    Eskişehir'de tramvay durağına minibüs çarptı
    3. Sayfa

    Eskişehir'de tramvay durağına minibüs çarptı

    Zonguldak'ta yengesini öldüren saldırgan hakkında müebbet istemi
    3. Sayfa

    Zonguldak'ta yengesini öldüren saldırgan hakkında müebbet istemi

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir