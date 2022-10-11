- Haberler
- Magazin Haberleri
- 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen'den yeni pozlar
5 aylık hamile olan Fahriye Evcen'den yeni pozlar
İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, takipçilerini fotoğrafsız bırakmıyor.
- Haber Merkezi
- 11.10.2022 - 12:55
- Güncelleme : 11.10.2022 - 13:14
'Çalıkuşu' dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2017 yılında evlendi. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftin oğulları Karan, 2019'da dünyaya gelmişti.
5 aylık oldu
İkinci oğlunu kucağına almak için gün sayan 5 aylık hamile Fahriye Evcen'den yeni fotoğraflar geldi.
Siyah tulum giyen ve karnı iyice belirginleşen Evcen, hamileilik pozlarına yenilerini ekledi.
Evcen'in karelerine takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.