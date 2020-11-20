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    50 Cent: Trump 1 milyon dolar teklif etti

    Ünlü rapçi 50 Cent, seçim döneminde kamuoyu önünde Donald Trump'ı desteklemesi için kendisine 1 milyon dolar teklif edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 09:01
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    50 Cent: Trump 1 milyon dolar teklif etti

    Dünyaca ünlü rap şarkıcısı 50 Cent, katıldığı programda seçim kampanyası döneminde kamuoyu önünde Donald Trump’ı desteklemesi ve kampanyasında yer alması için kendisine 1 milyon dolar teklif edildiğini söyledi.

    “1 MİLYON DOLAR VERECEKTİ"

    45 yaşındaki rapçi, “Trump’ın törenine katılmam için bana 1 milyon dolar teklif edildi. Aslında önce 500 bin dolar teklif ettiler ancak kabul edip etmeme konusunda düşünürken teklifi 1 milyon dolara çıkardılar” dedi.

    "KULLANILMAK İSTEMEDİM"

    50 Cent teklifi değerlendirdiğini ancak Trump tarafından kullanılmış gibi hissedeceğini düşünerek reddetmeye karar verdiğini söyledi.

    Ünlü rapçi, “Trump, siyah oylar için farklı sanatçılarla böyle işler yaptı. Ama ben ‘Hayır, bunu yapmayacağım’ dedim. Sonrasında bu durumun içinden nasıl çıkacağımı bilemedim” diye konuştu.

    50 Cent: Trump 1 milyon dolar teklif etti #1

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