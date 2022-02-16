50 yaşında anne olan Naomi Campbell bebeği hakkında konuştu

Geçtiğimiz mayıs ayında anne olan model ve oyuncu Naomi Campbell, kızıyla birlikte ilk kez objektif karşısında poz verdi

90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla anne olduğunu duyurmuştu. 50 yaşında ilk kez anne olup herkesi şaşırtan Campbell, bir dergiye röportaj verdi. Bebeğinin evlatlık olduğu konuşulan ünlü model, iddialara cevap verdi.

Naomi yeni röportajı sırasında çekingen davrandı ve kızının evlat edinilmediğini teyit etmesine rağmen, ilk doğumu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

"ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞIM EN İYİ ŞEY"

Ancak, geniş arkadaş çevresi ve ailesinden çok az kişinin, kendisinin ebeveyn olmayı planladığını bildiğini itiraf etti: “Bir yandan ona sahip olduğumu bilen insanların sayısına güvenebilirim. O hayal edebileceğim en büyük nimet. Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi şey.”