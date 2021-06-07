Mustafa Sandal'dan Melis Sütşurup paylaşımı

Şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz aylarda tekrar barıştığı sevgilisi Melis Sütşurup'un yeni yaşını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Çocuklarının annesi Emina Sandal'la 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, ilişkilerini noktalamıştı. Ardından ilişkilerine ikinci bir şans veren ikiliden Sandal, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

"CANIM SEVGİLİM"

Melis Sütşurup'un fotoğrafını yayınlayan 51 yaşındaki Sandal, gönderisine; "Bir gün dünyana bir kadın girer, kalbini ve ruhunu seninle paylaşmak için ortaya koyar. Anlarsın ki, o kadının sevgisi ve cesareti seni durmadan yükselten bir meleğin kanat çırpmasıdır. İyi ki doğdun canım sevgilim." notunu düştü.