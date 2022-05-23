Tuğba Ekinci tatilde

Yaz sezonu açan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci Sapanca'ya tatile gitti.

Yıllar önce çıkardığı 'O Şimdi Asker' şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Yaptığı yorumlar kadar cesur tarzıyla da adından söz ettiren Ekinci, yaz sezonunu açtı.

Havluyla poz verdi

Sapanca'ya giden ünlü şarkıcı, kaldığı otelden iddalı paylaşımlar yaptı. Çıplak vücudunu kapamak için üzerine bir havlu geçiren ünlü şarkıcı bu şekilde üst üste pozlar verdi.

Ekinci'nin fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.