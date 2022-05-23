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    Tuğba Ekinci tatilde

    Yaz sezonu açan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci Sapanca'ya tatile gitti.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 07:18
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 07:22
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    Tuğba Ekinci tatilde

    Yıllar önce çıkardığı 'O Şimdi Asker' şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Yaptığı yorumlar kadar cesur tarzıyla da adından söz ettiren Ekinci, yaz sezonunu açtı.

    Havluyla poz verdi

    Sapanca'ya giden ünlü şarkıcı, kaldığı otelden iddalı paylaşımlar yaptı. Çıplak vücudunu kapamak için üzerine bir havlu geçiren ünlü şarkıcı bu şekilde üst üste pozlar verdi.

    Ekinci'nin fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

    Tuğba Ekinci tatilde #1

    Tuğba Ekinci tatilde #2

    Tuğba Ekinci tatilde #3


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