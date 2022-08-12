Petrol
99.07
-0.53%
Euro
18.5302
-0.01%
Dolar
17.9526
0.08%
Altın
1.031
-0.12%
Borsa
2868
0.00%
Bitcoin
431.601
-1.13%
BTXN Coin
7.47
2.32%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in son hali

    Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterine hayat veren oyuncu Pelin Ermiş, değişimiyle herkesi şaşırtıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 07:23
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 07:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in son hali

    Türk televizyon sektörünün en popüler ve efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterine hayat veren oyuncu Pelin Ermiş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

    Fazla kilolarından kurtulan 40 yaşındaki Pelin Ermiş, objektif karşısına geçti.

    Yeni fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

    20'li yaşlardaydı

    Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizinin yayınlandığı döneme 20'li yaşlarının başında olan oyuncunun yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

    Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in son hali #1

    Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in son hali #2

    Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in son hali #3

    Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in son hali #4

    Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in son hali #5

    Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in son hali #6

    Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in son hali #7


    İlginizi Çekebilir

    Koleksiyon figürü yapıldı
    Dünya

    Koleksiyon figürü yapıldı

    Zonguldak'ta bir kişinin ATM'ye koyduğu fazla paralar, yola saçıldı
    İç Haber

    Zonguldak'ta bir kişinin ATM'ye koyduğu fazla paralar, yola saçıldı

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir