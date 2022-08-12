Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in son hali

Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterine hayat veren oyuncu Pelin Ermiş, değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

Türk televizyon sektörünün en popüler ve efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da Cemile karakterine hayat veren oyuncu Pelin Ermiş, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Fazla kilolarından kurtulan 40 yaşındaki Pelin Ermiş, objektif karşısına geçti.

Yeni fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

20'li yaşlardaydı

Başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizinin yayınlandığı döneme 20'li yaşlarının başında olan oyuncunun yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.