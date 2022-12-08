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    Meryem Uzerli, kızlarıyla fotoğraf paylaştı

    Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kızlarıyla ev hallerini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 14:42
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    Meryem Uzerli, kızlarıyla fotoğraf paylaştı

    Bir dönemin reyting rekorları kıran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlarda yok.

    Estetiklendi

    Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündem olan güzel oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

    Ev halini paylaştı

    Uzerli son olarak kızları Lily Koi ve Lara ile birlikte çekilen ev hallerini yayınladı. Uzerli'nin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Meryem Uzerli, kızlarıyla fotoğraf paylaştı #1

    Meryem Uzerli, kızlarıyla fotoğraf paylaştı #2

    Meryem Uzerli, kızlarıyla fotoğraf paylaştı #3


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