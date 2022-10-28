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    Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı

    Şeyma Subaşı ile evliliğinden 4'üncü kızına sahip olan Acun Ilıcalı, 9 yaşına giren Melisa'ya, "Canım kızım öyle tatlısın ki. Hep babanın küçük prensesi ol" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 10:38
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    Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı

    Televizyon sektörünün önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, kızlara düşkünlüğü ile biliniyor.

    4 kız babası Ilıcalı, çocuklarının doğum günlerini atlamıyor.

    2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı, 9 yaşına girdi.

    Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa'nın doğum gününü kutlayan Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ilıcalı, paylaşımında duygu dolu sözlere yer verdi.

    "Hep babanın küçük prensesi ol"

    O paylaşımda, "Canım kızım öyle tatlısın ki… Bugün bir yaş daha büyüdün. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin, büyü ama hep babanın küçük prensesi ol" ifadeleri kullanıldı.

    Acun Ilıcalı, kızı Melisa nın doğum gününü kutladı #1

    Acun Ilıcalı, kızı Melisa nın doğum gününü kutladı #2

    Acun Ilıcalı, kızı Melisa nın doğum gününü kutladı #3

    Acun Ilıcalı, kızı Melisa nın doğum gününü kutladı #4

    Acun Ilıcalı, kızı Melisa nın doğum gününü kutladı #5

    Acun Ilıcalı, kızı Melisa nın doğum gününü kutladı #6

    Acun Ilıcalı, kızı Melisa nın doğum gününü kutladı #7


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