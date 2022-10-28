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- Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı
Şeyma Subaşı ile evliliğinden 4'üncü kızına sahip olan Acun Ilıcalı, 9 yaşına giren Melisa'ya, "Canım kızım öyle tatlısın ki. Hep babanın küçük prensesi ol" ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 28.10.2022 - 10:38
Televizyon sektörünün önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, kızlara düşkünlüğü ile biliniyor.
4 kız babası Ilıcalı, çocuklarının doğum günlerini atlamıyor.
2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı, 9 yaşına girdi.
Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa'nın doğum gününü kutlayan Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ilıcalı, paylaşımında duygu dolu sözlere yer verdi.
"Hep babanın küçük prensesi ol"
O paylaşımda, "Canım kızım öyle tatlısın ki… Bugün bir yaş daha büyüdün. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin, büyü ama hep babanın küçük prensesi ol" ifadeleri kullanıldı.