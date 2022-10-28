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Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı

Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı

Şeyma Subaşı ile evliliğinden 4'üncü kızına sahip olan Acun Ilıcalı, 9 yaşına giren Melisa'ya, "Canım kızım öyle tatlısın ki. Hep babanın küçük prensesi ol" ifadelerini kullandı.