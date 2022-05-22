Hadise, imaj değişikliğine gitti

Geçtiğimiz haftalarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise, yeni klibi için imaj tazeledi. Son haliyle Kardashian'lara benzetilen ünlü şarkıcı, sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Hadise, son günlerde özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

Kaan Yıldırım ile evlenmesi beklenirken ani bir kararla ayrılan Hadise, ayrılığın hemen ardından gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı.

Hadise, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 15 Mart'ta nişanlanmış ve geçtiğimiz ay sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Nikahın Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan bir törenle gerçekleştiği öğrenilmişti.

Dünya evine giren aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden özel istekte bulunmuştu.

Sır gibi saklanan nikahın detayları merak konusu olmaya devam ederken taze gelin Hadise, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.

Kardashianlara benzetildi

Instagram'da 13,7 milyon takipçisi olan Hadise, yeni projesi için değiştirdiği imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Saçlarını kestirip açık sarı renge boyatan Hadise, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.

Hayranları tarafından Kardashianlara benzetilen 36 yaşındaki ünlü şarkıcıya, "Muhteşem görünüyorsun", "Sarışın bomba", "Ne yapsan yakışıyor", "Hadise Kardashian" gibi binlerce yorum geldi.