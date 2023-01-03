Nilgün Belgün: Metin Akpınar'a aşıktım

Akasya Durağı, Yabancı Damat, Yalancı Yarim, Bizim Mahalle, Bizim Mahalle gibi dizilerde rol alan Nilgün Belgün, eskiden Metin Akpınar'a aşık olduğunu söyledi.

Nilgün Belgün, YouTube’da yayın yapan bir programa konuk oldu. Usta oyuncu, program sunucusunun sorularını yanıtladığı esnada beklenmedik bir aşk itirafında bulundu.

"Hayatımın mihenk taşları"

Hayatının dönüm noktalarından bahseden Nilgün Belgün, "Müjdat Gezen ve Türker İnanoğlu benim hayatımın mihenk taşlarıdır. Birinci mihenk taşı Deve Kuşu Kabare'den oynamamdır.





Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Ahmet Gülhan gibi insanlarla oynadım. İlk profesyonel işim olduğu için de çok önemlidir. Ayşen Gruda ayrılınca ben onun yerine oyuna girmiştim. Başrolle başladım. Oya Başar benim başrolle başlamış olmama çok şaşırdı. Bu galiba cahil cesaretiydi." dedi.

Belgün, "Güzelliğinin ekmeğini yedin mi?" sorusu üzerine de Metin Akpınar'a olan aşkını itiraf ederek şunları söyledi: "Her zaman hoş ve güzel olmanın ekmeği vardır tabii.





"Platonik aşıktım"

Ben cinselliğimi kullanarak bir iş yapmadığım için... Tiyatrodaydı ve orası cinselliğin kullanıldığı bir yer değil. Metin Akpınar'a platonik olarak aşıktım. Oyunculuğuna hayrandım. Birlikte çalışmadığımız dönemde başlamıştı sevgim.





"Keşke baştan söyleseydin"

Metin Akpınar ile oynayacağımı duyunca arkama bakmadan gittim oyuna. Benim o ilgilendi hep. O zaman da hayran olmuştum. Oyunda hep onu izlerdim. Hayranlığım platonik aşka dönüştü ama onun hiç haberi olmadı. Metin Akpınar, yıllar sonra ona aşık olduğumu öğrenince 'Keşke baştan söyleseydin' demişti."