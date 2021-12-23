Acun Ilıcalı, ‘En Etkili 500 İş İnsanı’ listesinde

4 yıl üst üste Variety Dergisi tarafından eğlence sektöründe dünyanın en başarılı isimlerinin seçildiği listede yeniden yer alan Acun Ilıcalı, kendi rekorunu da kırdı.

Muhabirlikten, medya patronluğuna inanılmaz bir kariyer çizen 52 yaşındaki Acun Ilıcalı, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Her projesi hatırı sayılır derecede tutan, reytinglerde en ön sıralardakini yerini daima koruyan 4 kız çocuğu babası Ilıcalı, 2022 yılına da kendi adına güzel bir giriş yapıyor.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Acun Ilıcalı, dünyaca ünlü İngiliz Variety Dergisi tarafından her sene yapılan medya ve eğlence sektöründe dünyanın en başarılı isimlerinin seçildiği listede bu sene de yer almayı başardı.

Ilıcalı, listeye 4 yıl üst üste giren tek Türk iş adamı olarak da kendi rekorunu kırdı.

LİSTEDE KİMLER VAR

Listede; Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Facebook ve Instagram'ın sahibi Mark Zuckerberg ve Apple'ın CEO'su Tim Cook da yer alıyor.