Özge Özpirinçci imajını değiştirdi

Doğallığıyla büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci, uzun süredir kullandığı beyaz saçlarına veda ederek koyu renge boyattı.

Türkiye'nin en sevilen kadın oyuncularından biri olan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz yıl anne olduktan sonra ekranlara bir süre ara verdi.

Başarılı performansının yanı sıra doğallığıyla ve tarzıyla da dikkat çeken oyuncu, şimdilerde imaj değişikliği yaptı.

Beyaz saçlara veda etti

Beyaz saçlarıyla oldukça beğeni toplayan Özpirinçci, beyaz saçlarına veda etti.

Güzel oyuncunun yeni tarzı, hayranlarını heyecanlandırdı.

Özpirinçci'nin kural bozan hareketi, yeni bir televizyon dizisinde yer alacağı fikrini akıllara getirdi.

Hayranları ikiye bölündü

Saçlarının önünü koyu renge boyatan oyuncunun hayranları ikiye bölündü.

Bir kısım koyu renk saçı oyuncuya çok yakıştırırken bir kısım da doğallığını bozduğu için tepki gösterdi.