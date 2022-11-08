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    Hadise'den küvet pozu

    4,5 aylık evliliği biten Hadise, duştan paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 07:20
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 07:25
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    Hadise'den küvet pozu

    Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile 4,5 aylık evliliğini geçtiğimiz ay bitirdi. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklif ederken verdiği değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi çok konuşulmuştu.

    Bir çok iddiayla gündeme gelen ikili, son olarak sahte yüzük iddiaları ile konuşulmuştu.

    Boşandığı günden beri sosyal medyadan iddialı paylaşımlar yapan Hadise, son pozuyla da olay yarattı.

    Seda Sayan yorum yaptı

    Duş alırken küvet içinde paylaşımlar yapan Hadise, banyodan çıkınca bornozlu halini de yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcının bu özel karelerine ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi.

    Hadise den küvet pozu #1

    Hadise den küvet pozu #2

    Hadise den küvet pozu #3


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