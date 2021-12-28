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    Merve Boluğur, ayaklarını paylaştı

    Ekranlara uzak kalan Merve Boluğur'dan ilginç paylaşımlar gelmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 10:04
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    Merve Boluğur, ayaklarını paylaştı

    Artık yaptığı işlerle değil de YouTube'da yayınladığı videolarla konuşulan Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla gündeme geldi.

    AYAKLARINI PAYLAŞTI

    Son dönemde TV'de yer almasa da sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Boluğur, bu kez de ayaklarının fotoğrafını paylaştı.

    3,7 milyon takipçisi bulunan Boluğur, ayaklarının fotoğrafını 'Canım ayaklarım' notuyla yayınladı.

    Geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır koyu renkte kullandığı saçlarını kısacık kestiren ve imaj tazeleyen 34 yaşındaki oyuncu, deri mini elbisesinin altına giydiği jartiyerle birbirinden çarpıcı pozlar vermişti.

    Merve Boluğur, ayaklarını paylaştı #1

    Merve Boluğur, ayaklarını paylaştı #2

    Merve Boluğur, ayaklarını paylaştı #3

    Merve Boluğur, ayaklarını paylaştı #4

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