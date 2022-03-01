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    Gigi Hadid'in son hali

    Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, Adını Feriha Koydum Cansu'ya benzetildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 15:00
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    Gigi Hadid'in son hali

    Dünyanın en çok kazanan modellerinden Gigi Hadid, imaj değiştirdi. Kaldığı otelin balkonundan poz veren bir çocuk annesi güzel model, son haliyle görenleri şaşırttı.

    KAŞ YOK

    Yüzündeki değişiklik dikkat çeken Gigi'nin, moda adına kaşlarını ağarttığı öğrenildi. Güzel modelin son hali hiç beğenilmedi ve sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

    Filistin asıllı ABD'li ünlü model, bir dönem reyting rekorları kıran Adını Feriha Koydum disindeki Cansu'ya benzetildi.

    ÇIPLAK POZ VERDİLER

    Hadid kardeşler, düyaca ünlü bir markanın son kampanyası için tamamen çıplak bir şekilde kamera karşısına geçmişti.

    Gigi Hadid in son hali #1

    Gigi Hadid in son hali #2

    Gigi Hadid in son hali #3

     

    Gigi Hadid in son hali #4

    Gigi Hadid in son hali #5

    Gigi Hadid in son hali #6


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